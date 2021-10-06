Посторонние очевидцы сняли на камеру, как 34-летний чилиец в нетрезвом состоянии не может залезть в свой Ferrari.

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Инцидент произошел около 2 месяцев назад, еще перед началом сезона. Беззаботный Видаль сфотографировался с фанатами, а потом долго пытался залезть в салон автомобиля. Сидел на багажнике и потолке, пока товарищ наконец не помог устроиться в пассажирское кресло. "Он даже встать сам не может", – комментирует усилия полузащитника голос за кадром.

Добавим, что в текущем сезоне Видаль провел 5 матчей, отметился одним голом и одним ассистом. Поединок с Шахтером ветеран просидел на скамейке запасных.

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