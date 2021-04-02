Фредди Гуарин рискует попрощаться не только с футбольной карьерой, но и со свободой.

Полиция задержала 34-летнего колумбийца возле его дома в Медельине, сообщает El Tiempo.

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Гуарин был явно пьян и с большими пятнами крови на одежде. Как оказалось, полицию вызвали родители футболиста. Гуарин в неадекватном состоянии избил собственного отца и других членов семьи. Травмы получил и сам полузащитник, поэтому его доставили в больницу. Там он напал на персонал, из-за чего полицейским снова пришлось вмешиваться. Теперь буян может предстать перед судом за домашнее насилие и физическое сопротивление работникам полиции.

Фредди Гуарин известен своими выступлениями в составе Порту и Интера. В начале 2021 колумбиец подписал контракт с Мильйонариос, но за последний месяц провел только один матч.

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