Посторонні очевидці зняли на камеру, як 34-річний чилієць у нетверезому стані не може залізти у свій Ferrari.

Екс-хавбек Інтера жорстоко побив власного батька – порушник був страшенно п'яним і в закривавленому одязі

Інцидент трапився близько 2 місяців тому, ще перед початком сезону. Безтурботний Відаль сфотографувався з фанатами, а потім довго намагався залізти в салон автомобіля. Сидів на багажнику і стелі, допоки товариш нарешті не допоміг вмоститися в пасажирське крісло. "Він навіть встати сам не може", – коментує зусилля півзахисника голос за кадром.

Додамо, що в поточному сезоні Відаль провів 5 матчів, відзначився одним голом та одним асистом. Поєдинок з Шахтарем ветеран просидів на лаві запасних.

"Що ти сказав, руда паскудо?!": найскандальніша вечірка Ліверпуля – забухали, побилися, а потім порвали Барселону