Недавно чилиец пополнил свой автопарк культовой моделью для Италии. Рядом с Ferrari и Mercedes место занял скромный Fiat panda. Артуро не просто хвастается покупкой в ​​соцсетях, а даже ездит на этом авто на тренировки.

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"Счастлив приехать на тренировку. Жизнь дала мне много, но я знаю, что доволен малышами", – написал Видаль.

Напомним, минувшей зимой, когда Испанию неожиданно засыпало снегом, несколько звезд Атлетико также приехали на тренировку таким же автомобилем. Маркос Льоренте якобы одолжил Fiat panda у своего соседа.