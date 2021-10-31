Видаль купил авто, которое по карману почти каждому – видео прибытия чилийца на базу Интера
06:00 - Читати українською
Полузащитник Интера Артуро Видаль, очевидно, устал ездить на дорогостоящих суперкарах.
Недавно чилиец пополнил свой автопарк культовой моделью для Италии. Рядом с Ferrari и Mercedes место занял скромный Fiat panda. Артуро не просто хвастается покупкой в соцсетях, а даже ездит на этом авто на тренировки.
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"Счастлив приехать на тренировку. Жизнь дала мне много, но я знаю, что доволен малышами", – написал Видаль.
Напомним, минувшей зимой, когда Испанию неожиданно засыпало снегом, несколько звезд Атлетико также приехали на тренировку таким же автомобилем. Маркос Льоренте якобы одолжил Fiat panda у своего соседа.
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