Нещодавно чилієць поповнив свій автопарк культовою для Італії моделлю. Поруч із Ferrari та Mercedes своє місце зайняв скромний Fiat panda. Артуро не просто хизується покупкою у соцмережах, а навіть їздить на цьому авто на тренування.

Відаль напідпитку ледве заліз у свій розкішний суперкар – камери зафіксували вибрики гравця Інтера

"Щасливий приїхати на тренування. Життя дало мені багато, але я знаю, що задоволений малюками", – написав Відаль.

Нагадаємо, минулої зими, коли Іспанію несподівано засипало снігом, кілька зірок Атлетіко також приїхали на тренування таким же автомобілем. Маркос Льоренте нібито позичив Fiat panda у свого сусіда.