Відаль купив авто, яке по кишені майже кожному – відео прибуття чилійця на базу Інтера
Півзахисник Інтера Артуро Відаль, вочевидь, втомився їздити на коштовних суперкарах.
Нещодавно чилієць поповнив свій автопарк культовою для Італії моделлю. Поруч із Ferrari та Mercedes своє місце зайняв скромний Fiat panda. Артуро не просто хизується покупкою у соцмережах, а навіть їздить на цьому авто на тренування.
Відаль напідпитку ледве заліз у свій розкішний суперкар – камери зафіксували вибрики гравця Інтера
"Щасливий приїхати на тренування. Життя дало мені багато, але я знаю, що задоволений малюками", – написав Відаль.
Нагадаємо, минулої зими, коли Іспанію несподівано засипало снігом, кілька зірок Атлетіко також приїхали на тренування таким же автомобілем. Маркос Льоренте нібито позичив Fiat panda у свого сусіда.