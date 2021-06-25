Хавбек Интера Артуро Видаль не исключил варианта прощания с "нерадзурри". Чилиец уже имеет планы на будущее.

"Хочу ли я когда-нибудь сыграть за Фламенго? Да. Я всегда говорил об этом. Это, безусловно, моя мечта.

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У меня есть действующий контракт с Интером, но, возможно, в следующем году я приеду туда. Так я бы осуществил свою мечту. Я, как и раньше, чувствую страсть к игре", – заявил Видаль в интервью W Radio.

К слову, соглашение 34-летнего Артуро с миланским грандом рассчитано до следующего лета, но включает опцию продления сотрудничества еще на год.

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