"Нерадзурри" осознают, что ветеран все еще остается основным левым латералем Барсы, поэтому готовы отдать каталонцам кого-то из своих игроков, с которыми не может согласовать продолжения сотрудничества.

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Среди них – форвард Лаутаро Мартинес, полузащитник Марцело Брозович или защитник сборной Словакии Милан Шкриняр, сообщает Mundo Deportivo.

В свое время каждый из этих футболистов находился в сфере интересов Барселоны. Соответственно, Интер и рассчитывает на то, что каталонцы согласятся отпустить Жорди Альбу в обмен на кого-то из указанной тройки.

Контракт 32-летнего Альбы с "блаугранас" рассчитан еще на 3 сезона. Защитник выступает за Барселону с 2012-го.

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