Відаль готовий піти з Інтера та вже назвав клуб, у якому мріє опинитись
25 червня 06:00 - Читать на русском
Хавбек Інтера Артуро Відаль не виключив варіанту прощання з "нерадзуррі". Чилієць вже має плани на майбутнє.
"Чи хочу я коли-небудь зіграти за Фламенго? Так. Я завжди говорив про це. Це, безперечно, моя мрія.
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У мене є чинний контракт з Інтером, але, можливо, наступного року я приїду туди. Так я б здійснив свою мрію. Я, як і раніше, відчуваю пристрасть до гри", – заявив Відаль в інтерв'ю W Radio.
До слова, угода 34-річного Артуро з міланським грандом розрахована до наступного літа, але включає опцію продовження співпраці ще на рік.
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