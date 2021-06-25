Хавбек Інтера Артуро Відаль не виключив варіанту прощання з "нерадзуррі". Чилієць вже має плани на майбутнє.

"Чи хочу я коли-небудь зіграти за Фламенго? Так. Я завжди говорив про це. Це, безперечно, моя мрія.

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У мене є чинний контракт з Інтером, але, можливо, наступного року я приїду туди. Так я б здійснив свою мрію. Я, як і раніше, відчуваю пристрасть до гри", – заявив Відаль в інтерв'ю W Radio.

До слова, угода 34-річного Артуро з міланським грандом розрахована до наступного літа, але включає опцію продовження співпраці ще на рік.

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