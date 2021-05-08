"Была ли дедовщина в Динамо? Это было в дубле. По 1994-95 годах дедовщина была жесткая. Когда я перешел в первую команду, там такого уже не было – легионеров много. Но вели себя легионеры по-разному.

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Например, Вида запросто мог уйти с тренировки, если ему что-то не понравилось. Играли как-то в держание мяча, "возили" его, он так разозлился, что развернулся и ушел. Я такого не понимаю. Сейчас такого нет. Молодежь – значительно ответственнее и не позволяет себе таких вольностей", – сказал Шепелев в интервью журналу "Футбол".

Напомним, Домагой Вида защищал цвета Динамо с 2013 по 2017 годы и успел завоевать с киевлянами два чемпионства, выиграть два Кубка Украины и один Суперкубок страны.

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