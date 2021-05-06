"В чемпионате Украины судьи нас так сильно "любят", что я боюсь лишний раз в подкат идти. Где-то заденешь случайно или на ногу наступишь – пересмотрят VAR и покажут красную. Из-за этого опасаешься жестко пойти в стык.

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В течение последних двух лет судьи очень предвзято относятся к Динамо. В игре с Колосом я на ногу сопернику наступил, чисто игровой момент, а мне красную дают. С Агробизнесом Сироте точно так же наступают, судья не ставит пенальти и красную не дает. Сложно понять логику арбитров", – отметил Шепелев в интервью журналу Футбол.

К слову, хавбек провел 29 поединков в составе Динамо в текущем сезоне, отметившись 1 результативной передачей.

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