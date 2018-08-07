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Вида: Всегда мечтал играть в АПЛ

22:38 142 Читати українською
Вида: Всегда мечтал играть в АПЛ
Домагой Вида / твиттер сборной Хорватии

Экс-защитник Динамо Домагой Вида заявил, что мечтает поиграть в чемпионате Англии.

"Я всегда мечтал играть в АПЛ. Не знаю будут предложения из Англии, но я бы хотел попробовать свои силы в этом чемпионате", передает слова Домагоя soccer.ru.

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Напомним, ранее в СМИ была информация о заинтересованости в услугах экс-динамовца Арсенала, Ливерпуля и Вест Хэма.

Сейчас Домагой выступает за турецкий Бешикташ.

Теги
Англия Домагой Вида Домагой Вида Бешикташ Бешикташ
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