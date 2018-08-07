Вида: Всегда мечтал играть в АПЛ

Экс-защитник Динамо Домагой Вида заявил, что мечтает поиграть в чемпионате Англии.

"Я всегда мечтал играть в АПЛ. Не знаю будут предложения из Англии, но я бы хотел попробовать свои силы в этом чемпионате", – передает слова Домагоя soccer.ru.

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Напомним, ранее в СМИ была информация о заинтересованости в услугах экс-динамовца Арсенала, Ливерпуля и Вест Хэма.



Сейчас Домагой выступает за турецкий Бешикташ.