Віда: Завжди мріяв грати в АПЛ

Екс-захисник Динамо Домагой Віда заявив, що мріє пограти у чемпіонаті Англії.

"Я завжди мріяв грати в АПЛ. Не знаю чи будуть пропозиції з Англії, але я б хотів спробувати свої сили у цьому чемпіонаті", – передає слова Домагоя soccer.ru.

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Нагадаємо, раніше у ЗМІ була інформація про зацікавленість у послугах екс-динамівця Арсенала, Ліверпуля та Вест Хема.

Наразі Домагой виступає за турецький Бешикташ.