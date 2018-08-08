Віда: Завжди мріяв грати в АПЛ

Ліга чемпіонів — 7 серп 86
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Ліга чемпіонів, кваліфікація: Бенфіка обіграла Фенербахче, Црвена Звєзда та Спартак Трнава розписали нічию
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Славія – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра ХацкевичаЛіга чемпіонів — 7 серп 1241
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Ліга чемпіонів, кваліфікація: потенційні суперники Динамо – Аякс та Стандард розписали феєричну нічиюЛіга чемпіонів — 7 серп 477
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Славія – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів – як це булоЛіга чемпіонів — 7 серп 6491
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Динамо втратило перемогу над Славією у матчі кваліфікації Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 7 серп 3795
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