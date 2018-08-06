Самое дорогое лето в истории Хорватии – экс-звезды Динамо и Днепра с партнерами бьют трансферные рекорды

Хорватские СМИ поражены тем, как подскочили цены на вице-чемпионов мира 2018 и их земляков калибром попроще. "Это самое богатое лето для нашего футбола", – рапортуют хорваты. Домагой Вида и компания просто нарасхват.

Еще никогда за одно трансферное окно футболисты сборной Хорватии и те, кто только на нее претендует, не переваливали за 100 млн евро, если говорить об их суммарной стоимости переходов. После Чемпионата мира 2018 спрос на "шашечных" еще больше возрос. достаточно провернуть еще один трансфер основного игрока, и рекордная отметка будет взята. В том, что это произойдет, хорватская версия Goal.com не сомневается нисколечко.

"Модрич хочет покинуть Реал" – сенсационные подробности возможного трансфера

В настоящее время серебряные медалисты ЧМ-2018 принесли своим клубам чуть более 80 млн евро этим летом. Больше всего – экс-форвард Днепра Никола Калинич, который отказался от своей медали. Скандальный нападающий за переход в Милан принес Фиорентине 20 миллионов. В прошлом сезоне он играл за "россонери", но на правах аренды – теперь пришло время выкупа. По состоянию на 6 августа это 8-й самый дорогой трансфер в истории хорватского футбола. Интересно, что сейчас Никола еще и близок к переходу в Атлетико.

Защитник Дуэ Чалета-Цар перешел из Зальцбурга в Марсель за бешеные 19 млн евро, аренда Шиме Врсалько из Атлетико обошлась Интеру в 6,5 млн. Анте Чорич принес казне Динамо Загреб 6 млн от Ромы, за столько же другой динамовец Борна Соса перебрался в Штутгарт . Филипп Брадарич перешел по маршруту Риека-Кальяри за 5 млн. Карло Летица, которого сватали в Реал, стал игроком Брюгге и принес Хайдуку 3 млн евро – всего таких "мелких" трансферов собралось не менее 5-и за нынешнее лето.

Но главные звезды Хорватии еще только ждут своего трансфера. Лука Модрич намылился в Интер, Матео Ковачич чувствует себя не совсем счастливым в Реале, Иван Перишич может, наоборот, покинуть Интернационале. Форварды из Бундеслиги Анте Ребич и Андрей Крамарич также могут стоить от 30 до 50 миллионов.

Ну, и конечно, наш очень хороший знакомый Домагой Вида. Экс-защитник киевского Динамо интересует Ливерпуль, Арсенал, Атлетико, Вест Хэм, Вулверхэмптон и еще несколько клубов. Вида может принести Бешикташу не менее 25 млн евро, а напомним, что трансферное окно в АПЛ открыто до 9 августа.



До сих пор самым большим хорватским рекордом было лето 2014 года – тогда игроки из этой страны принесли своим клубам в целом 94 млн евро. Серия 90 плюс продолжилась в 2015-м, когда хорватов напродавали на 93 миллиона, и в 2016-м, а вот прошлым летом суммарная стоимость трансферов скатилась до отметки в 50 млн.

Отметим, что в этом году Хорватия имеет все шансы получить нового трансферного рекордсмена. До сих пор самыми дорогими переходами ее футболистов были следующие сделки: Матео Ковачич (31 млн евро, из Интера в Реал), Лука Модрич (30 Тоттенхэм-Реал), Деян Ловрен (25,3, Саутгемптон-Ливерпуль), Марко Аьяца (23, Динамо Загреб-Ювентус) и Марио Манджукич, который сначала переходил из Баварии в Атлетико за 22 миллиона евро, а затем из Атлетико в Ювентус за 21.

Минимум 10 млн евро за хорватов платили аж 25 раз, а некоторые из этих недешевых сделок (Шукер, Бокшич, Шимич стоили по 11) достигают 90-х годов, когда трансферное безумие еще не захватило Европу настолько крепко. И это страна, численность населения которой приблизительно в 10 раз меньше, чем Украины!