Защитник сборной Хорватии Домагой Вида узнал о том, что заразился коронавирусом, в перерыве товарищеского матча со сборной Турции (3:3).

"После того как у всех игроков и сотрудников сборной Хорватии тесты на коронавирус, проведенные перед игрой с Турцией в понедельник, дали отрицательный результат, утром в среду было проведен еще один этап сдачи мазков, к матчу Лиги наций со Швецией.

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Федерация получила результаты тестов сегодня после полуночи по местному времени, из которых стало известно, что Домагой Вида заразился коронавирусома. Непосредственно наша медицинская служба получила первую информацию в конце первого тайма игры с Турцией.

После того как Вида был заменен на 46-й минуте встречи, медицинская служба национальной команды изолировала игрока. Согласно регламенту, Вида проведет следующие несколько дней на самоизоляции в Стамбуле", – говорится официальном пресс-релизе сборной Хорватии.

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