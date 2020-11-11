Товарищеские встречи

Румыния – Беларусь – 5:3

Голы: Митря, 11, Марин, 20 (пен.), 55, Неделчару, 31 Пушкаш, 44 – Кендыш, 63, Блахар, 80, Климович, 92

Нереализованный пенальти: Яблонский, 83 (Б)

Турция – Хорватия – 3:3

Голы: Тосун, 23 Тюрюч, 41, Ундер, 58 – Будимир, 32, Пашалич, 53, Брекало, 56

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Румыния уже к перерыву сняла все вопросы о победителе встречи против белорусов, отгрузив гостям 4 мяча. В начале второго тайма хозяева еще одним голом добили соперника. Однако белорусы не собирались сдаваться без боя. Гости сумели ответить румынам тремя голами и даже были близки, чтобы восстановить интригу, но Яблонский не сумел реализовать пенальти. В итоге победа сборной Румынии – 5:3.

Поединок Турции и Хорватии тоже не разочаровал фанатов. До перерыва команды забили три мяча и ушли отдыхать при минимальном преимуществе турков. Второй тайм начался с голепада, сначала хавбек Аталанты Марио Пашалич сравнял счет, а через три минуты хорваты уже были впереди. Однако не суждено было финалисту ЧМ-2018 стать победителем встречи. Ундер поставил точку в матче, зафиксировав боевую ничью – 3:3.

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