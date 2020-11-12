Захисник збірної Хорватії Домагой Віда дізнався про те, що заразився коронавірусом, в перерві товариського матчу зі збірною Туреччини (3:3).

"Після того як у всіх гравців і співробітників збірної Хорватії тести на коронавірус, проведені перед грою з Туреччиною в понеділок, дали негативний результат, вранці в середу було проведений ще один етап здачі мазків, до матчу Ліги націй зі Швецією.

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Федерація отримала результати тестів сьогодні після півночі за місцевим часом, з яких стало відомо, що Домагой Віда заразився коронавірусом. Безпосередньо наша медична служба отримала першу інформацію в кінці першого тайму гри з Туреччиною.

Після того як Віда був замінений на 46-й хвилині зустрічі, медична служба національної команди ізолювала гравця. Згідно з регламентом, Віда проведе наступні кілька днів на самоізоляції в Стамбулі", – йдеться офіційному прес-релізі збірної Хорватії.

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