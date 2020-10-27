Один из руководителей полтавской Ворсклы Олег Лысак рассказал, получал ли клуб официальные предложения по Дмитрию Ризныку.

"Что касается наших футболистов, то сейчас много разговоров, и не только по вратарям. Но никаких официальных предложений мы не получали, в том числе и по Дмитрию.

Ризнык летом перейдет из Ворсклы в Шахтер, – СМИ

Мы вообще сейчас полностью заняты работой на результат в чемпионате Украины, это пока наша главная задача", – цитирует Олега Лысака Footboom.

Заметим, сегодня, 27 октября, появилась информация, что Шахтер летом подпишет контракт с Ризныком. Ранее было известно об интересе к 21-летнему киперу со стороны греческого неназванного клуба и польской Легии.

Дмитрий является воспитанником полтавской Ворсклы, с которой имеет действующее соглашение до лета 2024-го. В текущем сезоне у него семь игр в чемпионате Украины, пять пропущенных мячей, но четыре матча на ноль. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тисяч евро.

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