Вице-президент Ворсклы – о необходимости играть УПЛ за границей: "Ни одна точка в Украине не является безопасной"
Функционер полтавчан Олег Лысак убежден, что проведение нового сезона в Украине невозможно.
"Ворскла склоняется к варианту безопасности людей – это самое главное. Ни одна точка в Украине не обеспечивает безопасность на 100%.
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Мы понимаем ситуацию политическую и моральную, но сегодня это главное. Разговоры таковы, чтобы быть в максимально безопасном месте проведения. Детки, которые подают мячи, футболисты – мы должны о них думать", – сказал Лисак в комментарии YouTube-каналу Ворсклы.
Напомним, по итогам встречи руководства и клубов УПЛ было согласовано, что окончательное решение относительно формата чемпионата, страны проведения и игрового календаря будут принимать по результатам работы профильных рабочих групп и консультаций с властями Украины и военными администрациями.
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