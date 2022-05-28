"Ворскла склоняется к варианту безопасности людей – это самое главное. Ни одна точка в Украине не обеспечивает безопасность на 100%.

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Мы понимаем ситуацию политическую и моральную, но сегодня это главное. Разговоры таковы, чтобы быть в максимально безопасном месте проведения. Детки, которые подают мячи, футболисты – мы должны о них думать", – сказал Лисак в комментарии YouTube-каналу Ворсклы.

Напомним, по итогам встречи руководства и клубов УПЛ было согласовано, что окончательное решение относительно формата чемпионата, страны проведения и игрового календаря будут принимать по результатам работы профильных рабочих групп и консультаций с властями Украины и военными администрациями.

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