"Все клубы УПЛ высказались за то, что футболу в Украине быть и он должен развиваться, несмотря на все сложности и трудности этого момента. Рабочая группа разработает определенный план, который будет поставлен на голосование.

"УПЛ сделает несколько шагов назад, если решим играть в Украине": Русол назвал главную проблему СК Днепр-1

Чемпионат, скорее всего, пройдет в Украине и начнется в этом году. Черноморец всегда выступал за проведение чемпионата в Украине. Мы должны играть дома, для украинского народа, и своей игрой поддерживать ВСУ и показывать, что мы едины во всем", – цитирует Мисюру FanDay.

Напомним, по итогам встречи руководства и клубов УПЛ было согласовано, что окончательное решение относительно формата чемпионата, страны проведения и игрового календаря будут принимать по результатам работы профильных рабочих групп и консультаций с властями Украины и военными администрациями.

Россия напала на Украину: важное заявление Металлиста, окончательная продажа Челси и предатель в футболе (LIVE)