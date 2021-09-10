"Может ли Андрей Шевченко сменить тренерскую деятельность на кресло УАФ? Я бы не хотел собирать сплетни. Сегодня это невозможно. Почему?

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Это серьезная профессиональная организация. Павелко выстраивал эту работу не один год. Он вложил много усилий. На сегодняшний день руководство европейского футбола доверяет не только нашему руководителю, но и в целом к Украине есть позитивное отношение. Это заслуга нашего президента федерации.

Почему ушел Шевченко? Отвечу банально – завершился контракт, и так далее. Глава федерации имел все основания его не продлевать, но это, так сказать, внутренние... Как раз президента федерации и главного тренера... Определенные моменты.

Шевченко, на будущее, нужен классный имидж. Сейчас у него прекрасный имидж. Он собирается быть тренером в европейском клубе, а может и в сборной Италии когда-то. Эти победы дают ему плюс. Не хочется говорить не о позитиве (проваленом отборе на ЧМ-2022), который дал бы ему большой минус. Сегодня он в большом плюсе.

Шевченко говорил, что не хотел уходить из сборной? Многие вещи, которые решаются в чисто человеческих отношениях. Вот и все", – сказал Герега в комментарии Tribuna.

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