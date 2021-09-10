"Чи може Андрій Шевченко змінити тренерську діяльність на крісло УАФ? Я б не хотів збирати плітки. Сьогодні це неможливо. Чому?

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Це серйозна професійна організація. Павелко вибудовував цю роботу не один рік. Він вклав багато зусиль. Сьогодні керівництво європейського футболу довіряє не лише нашому керівнику, а й в цілому до України є позитивне ставлення. Це заслуга нашого президента федерації.

Чому пішов Шевченко? Відповім банально – завершився контракт, і так далі. Глава федерації мав усі підстави його не продовжувати, але це, так би мовити, внутрішні... Якраз президента федерації і головного тренера... Певні моменти.

Шевченкові, на майбутнє, потрібен класний імідж. Зараз у нього прекрасний імідж. Він збирається бути тренером у європейському клубі, а може і у збірній Італії колись. Ці перемоги дають йому плюс. Не хочеться говорити не про позитив (провалений відбір на ЧС-2022), який дав би йому великий мінус. Сьогодні він у великому плюсі.

Шевченко казав, що не хотів йти зі збірної? Багато речей, які вирішуються у чисто людських відносинах. Ось і все", – сказав Герега у коментарі Tribuna.

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