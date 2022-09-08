"Никто не ожидал, что будет легко. Эта магия может быть в песне "Поможет Вернидуб". Он непременно поможет, он уже помогает. Но нужно время, чтобы появилась команда. Чтобы появились те мужики, о которых все говорят.

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Этого хочется, так и будет. Нужно время. Это футбол. Даже наши гранды стартовали не очень хорошо. Мы будем играть и расти. И мы победим во всех смыслах этого слова", – цитирует Гагарина официальный сайт Кривбасса .

Напомним, криворожцы стартовали в чемпионате Украины с двух поражений (Колосу и Шахтеру) и ничьи (со Львовом). В их активе один зачетный балл и 12 место. Следующим соперником будет Верес.

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