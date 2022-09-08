"Ніхто не очікував, що буде легко. Ця магія може бути у пісні "Допоможе Вернидуб". Він неодмінно допоможе, він вже допомагає. Але потрібен час, щоб зʼявилась команда. Щоб зʼявились ті мужики, про яких всі кажуть.

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Цього хочеться, так і буде. Потрібен час. Це футбол. Навіть наші гранди стартували не дуже добре. Ми будемо грати й зростати. І ми переможемо у всіх сенсах цього слова", – цитує Гагаріна офіційний сайт Кривбаса.

Нагадаємо, криворіжці стартували в чемпіонаті України з двох поразок (Колосу та Шахтарю) й нічиєї (зі Львовом). В їхньому активі один заліковий бал та 12-те місце. Наступним суперником буде Верес.

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