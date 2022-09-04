– Трудно что-то комментировать. Считаю, если бы были зрители, игра бы им не понравилась. Игры как таковой не было, было много борьбы. Когда ни одна из команд не может связать две-три передачи – это тяжело. Этот чемпионат – особенный, и так будет всегда. Думаю, тура так до седьмого все матчи будут такими.

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Динамо, Ворскла. Что и говорить, когда такие клубы на старте проиграли уже несколько матчей. По игре: мы заработали первое очко, за что хочу поблагодарить свою команду. Мои ребята проявили характер. Это же касается и Львова. Сейчас будет много подобных матчей, ведь давайте будем честными, чемпионат немного просел. Он не мог не просесть. Играем в то время, когда в стране война.

Я очень хотел, чтобы команда сегодня сыграла классно, ведь есть ради чего играть, ради кого. Но… Пять наших фанатов, которые уже не с нами, к сожалению. Они положили свою душу и сердце, чтобы мы на сегодняшний день проводили эти матчи.

– На сегодня Кривбасс – единственная команда УПЛ, которая еще не забивала…

– Имея таких трех неплохих форвардов как Хобленко, Устименко, Дебелко… Видите, где-то чуть-чуть не хватает мастерства, настойчивости с их стороны, чтобы забить этот первый гол. Будем работать и обязательно будем забивать. Нужно терпение и труд. Всё будет у нас хорошо.

– Какие претензии к Волошину?

– Нет претензий. Мне очень нравится этот игрок. Но, не забывайте, ему только 19 лет, и он играет в УПЛ третий матч. Он должен вырасти в классного футболиста. Рассчитываю на это и рад, что он у нас, – цитирует Вернидуба официальный сайт криворожского клуба.

После трех туров УПЛ Кривбасс набрал одно очко, не забив ни одного мяча. В следующем туре подопечные Вернидуба сыграют с Вересом.

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