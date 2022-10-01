"Каждый раз читая что-то подобное, понимаю, что наверняка не стоит реагировать. Хотя, если человек это написал, и не один, значит, у общества есть запрос. Возможно мы где-то в информационном поле недорабатываем? Поэтому, я все же отвечу!

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Это точно не последний матч Вернидуба! Никто в Кривбассе даже гипотетически не рассматривает игру с Зарей в этом контексте. Это просто очередной поединок чемпионата, очередной шаг на нашем длинном пути. Сейчас есть полное доверие к Юрию Николаевичу со стороны руководства клуба, полное понимание, что мы делаем, куда двигаемся, как развиваемся и каких целей мы хотим достичь. Эти цели не менялись – мы строим новый футбольный клуб Кривбасс. Несмотря на все трудности!" – написал Гагарин на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Кривбасс после 4-х туров идет в турнирной таблице УПЛ предпоследним, имея в своем активе 1 очко. Поединок с Зарей состоится в воскресенье, 2 октября, в 17:00.

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