"Щоразу читаючи щось подібне, розумію, що напевно не варто реагувати. Хоча, якщо людина це написала, і не одна, отже, у суспільства є запит. Можливо ми десь в інформаційному полі недопрацьовуємо? Тому, я все ж таки відповім!

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Це точно не останній матч Вернидуба! Ніхто в Кривбасі навіть гіпотетично не розглядає гру із Зорею у цьому контексті. Це просто черговий поєдинок чемпіонату, черговий крок на нашому довгому шляху. Зараз є повна довіра до Юрія Миколайовича з боку керівництва клубу, повне розуміння, що ми робимо, куди рухаємось, як розвиваємось та яких цілей ми хочемо досягти. Ці цілі не змінювалися – ми будуємо новий футбольний клуб Кривбас. Попри всі труднощі!" – написав Гагарін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Кривбас після 4-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ передостаннім, маючи у своєму активі 1 очко. Поєдинок з Зорею відбудеться у неділю, 2 жовтня, о 17:00.

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