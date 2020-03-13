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Вице-президент Фламенго подхватил коронавирус – недавно он посетил базу Реала

13 марта 22:56 17 Читати українською
Вице-президент Фламенго подхватил коронавирус – недавно он посетил базу Реала
Маурисио Гомес де Маттос / Divulgacao

Вице-президент Фламенго Маурисио Гомес де Маттос стал еще одной жертвой коронавируса COVID-19.

Де Маттос после поездки в Испанию прошел тест на коронавирус, который дал положительный результат, информирует Globo.

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Отмечается, что он посетил базу Реала вместе с президентом Фламенго. Добавляется, что Де Маттос находился рядом с командой во время поездки в Колумбию на матч Кубка Либертадорес на прошлой неделе. Игроки и тренерский штаб команды должны пройти обследование в ближайшее время.

Добавим, что Министерство здравоохранения Бразилии рекомендовало отменить или перенести массовые мероприятия в связи с распространением вируса.

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Теги
Мир коронавирус Фламенго Фламенго
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