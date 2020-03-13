УЕФА рассматривает вариант смены формата проведения еврокубковых матчей, – Mirror

Пандемия коронавируса может серьезно повлиять на формат проведения еврокубковых матчей.

Матчи 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти в формате одноматчевых противостояний, утверждает Mirror.

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Отмечается, что в случае принятия такого решения, хозяева будут определяться монеткой или же матчи будут проходить на нейтральном стадионе. Таким образом матчи впишутся в календарь, и финал пройдет 30 мая в Стамбуле, как и планировалось.

Напомним, все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированные на следующую неделю, были отложены на более поздний срок.

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