Экс-полузащитник Барселоны, Севильи и сборной Хорватии Иван Ракитич перешел в Аль-Шабаб.

Пресс-служба Аль-Шабаба объявила в своих соцсетях о переходе 35-летнего хорватского полузащитника.

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Контракт Ивана Ракитича рассчитан до июня 2025 года Последним клубом хорватского футболиста была Севилья, которую он покинул 30 января.

Напомним, что Ракитич в Европе выступал за Базель, Шальке, Барселону и Севилью. Он выиграл 15 трофеев на клубном уровне. В составе национальной команды он становился вице-чемпионом мира в 2018 году.

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