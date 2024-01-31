Екс-півзахисник Барселони, Севільї та збірної Хорватії Іван Ракітіч перейшов у Аль-Шабаб.

Прес-служба Аль-Шабаба оголосила у своїх соцмережах про перехід 35-річного хорватського півзахисника.

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Контракт Івана Ракітіча розрахований до червня 2025 року. Останнім клубом хорватського футболіста була Севілья, яку він покинув 30 січня.

Нагадаємо, що Ракітіч в Європі виступав за Базель, Шальке, Барселону та Севільї. Він виграв 15 трофеїв на клубному рівні. У складі національної команди він ставав віце-чемпіоном світу у 2018 році.

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