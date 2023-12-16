Тоттенхэм ударно начал матч против Ноттингем Форест. Подопечные Постекоглу создали первую опасность у ворот хозяев уже на второй минуте игры – Деян Кулусевски отдал разрезной пас на Сона, но тот не сумел переиграть голкипера. Позже опасно пробивал и сам швед – безрезультатно. Счет в игре "шпоры" открыли на 45+2 минуте. Кулусевски навесом нашел голову Ришарлисона, а бразилец поразил ворота соперника.

Тоттенхэм с рекордным юбилеем АПЛ победил Ноттингем и догнал Ман Сити - Ришарлисон "восстал из мертвых"

В середине второго тайма Ноттингем Форест сравнял счет усилиями Энтони Эланги, но гол не засчитали из-за офсайда. А на 65 минуте Кулусевски удвоил преимущество "шпор" – швед мощно пробил в ближний угол ворот, "прошив" голкипера. На 70 минуте красную карточку получил Ив Биссума, но хозяева не смогли воспользоваться подарком..