Тоттенхем ударно почав матч проти Ноттінгем Форест. Підопічні Постекоглу створили першу небезпеку біля воріт господарів вже на другій хвилині гри – Деян Кулусевскі віддав розрізний пас на Сона, але той не зумів переграти голкіпера. Пізніше небезпечно пробивав і сам швед – безрезультатно. Рахунок у грі "шпори" відкрили на 45+2 хвилині. Кулусевскі навісом знайшов голову Рішарлісона, а бразилець вразив ворота суперника.

Тоттенхем з рекордним ювілеєм АПЛ переміг Ноттінгем і наздогнав Ман Сіті – Рішарлісон "повстав з мертвих"

В середині другого тайму Ноттінгем Форест зрівняв рахунок зусиллями Ентоні Еланги, але гол не зарахували через офсайд. А на 65 хвилині Кулусевскі подвоїв перевагу "шпор" – швед потужно пробив у ближній кут воріт, "прошивши" голкіпера. На 70 хвилині червону картку отримав Ів Біссума, але господарі не змогли скористатися чисельною більшістю.