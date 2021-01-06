Хавбек Севильи Франко Васкес оказался в эпицентре внимания после кубкового матча против Линареса (2:0).

Аргентинец вышел на 74 минуте и должен был забрать капитанскую повязку у Серхи Гомеса, но вдруг отказался.

Кубок Испании: Севилья и Вильярреал идут дальше, шоу на Ибице, вылет представителей Примеры

После поединка фанаты Севильи свирепствовали в соцсетях, восприняв жест Васкеса как неуважение, сообщает Marca. Контракт 31-летнего хавбека с андалусийцами завершается летом, и продлевать его клуб не собирается. Васкес действительно держит обиду, но причина отказа от повязки другая. Полузащитник объяснил, что Гомес вывел команду капитаном и должен оставаться им до финального свистка.

Добавим, Васкес выступает за Севилью с лета 2016 года и является одним из главных ветеранов нынешнего состава.

Унікальна жінка-президент кидає виклик "мішкам" Ла Ліги – найбільших талантів проганяють за порушення моральних норм