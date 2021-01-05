Состоялось несколько поединков 1/32 финала Копа дель Рей 2020/21. Некоторые представители Примеры не смогли преодолеть эту стадию турнира, прекратив борьбу за трофей.

Кубок Испании, 1/32 финала

Ибица – Сельта – 5:2

Голы: Кастель, 12, 27, Матео Перес, 28, Молина, 61 (пен), Родадо, 90+3 – Мина, 78, Холсгроув, 87

Нереализованный пенальти: Мина, 90+1

Кордоба – Хетафе – 1:0

Гол: Ледесма, 6

Линарес – Севилья – 0:2

Голы: Оскар Родригес, 45+1, Лара, 47 (авт)

Самора – Вильярреал – 1:4

Голы: Рамос, 45+2 – Бакка, 31, Сантос, 43, Ниньо, 73, Раба, 88

Севилья с Вильярреалом не ощутили серьезных проблем против значительно более слабых оппонентов, одержав убедительные победы. Нервионцы прошли Линарес, а "желтая сумбарина" оставила за бортом турнира Самору.

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А вот Хетафе и Сельта вылетели от соперников, играющих в Сегунде B (третий дивизион Испании). На пути мадридцев стала Кордоба, которая благодаря быстрому голу Ледесмы прошла дальше. Сельта же потерпела настоящий позор на Ибице. Хозяева устроили галисийцам феерический разгром – 5:2.

Заметим, Реал и Барселона начнут борьбу в турнире только в 1/16 финала.

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