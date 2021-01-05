Кубок Испании: Севилья и Вильярреал идут дальше, шоу на Ибице, вылет представителей Примеры
Состоялось несколько поединков 1/32 финала Копа дель Рей 2020/21. Некоторые представители Примеры не смогли преодолеть эту стадию турнира, прекратив борьбу за трофей.
Кубок Испании, 1/32 финала
Ибица – Сельта – 5:2
Голы: Кастель, 12, 27, Матео Перес, 28, Молина, 61 (пен), Родадо, 90+3 – Мина, 78, Холсгроув, 87
Нереализованный пенальти: Мина, 90+1
Кордоба – Хетафе – 1:0
Гол: Ледесма, 6
Линарес – Севилья – 0:2
Голы: Оскар Родригес, 45+1, Лара, 47 (авт)
Самора – Вильярреал – 1:4
Голы: Рамос, 45+2 – Бакка, 31, Сантос, 43, Ниньо, 73, Раба, 88
Севилья с Вильярреалом не ощутили серьезных проблем против значительно более слабых оппонентов, одержав убедительные победы. Нервионцы прошли Линарес, а "желтая сумбарина" оставила за бортом турнира Самору.
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А вот Хетафе и Сельта вылетели от соперников, играющих в Сегунде B (третий дивизион Испании). На пути мадридцев стала Кордоба, которая благодаря быстрому голу Ледесмы прошла дальше. Сельта же потерпела настоящий позор на Ибице. Хозяева устроили галисийцам феерический разгром – 5:2.
Заметим, Реал и Барселона начнут борьбу в турнире только в 1/16 финала.
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