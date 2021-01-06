Хавбек Севільї Франко Васкес опинився у епіцентрі уваги після кубкового матчу проти Лінареса (2:0).

Аргентинець вийшов на 74 хвилині і повинен був забрати капітанську пов'язку у Серхі Гомеса, але раптом відмовився.

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Після поєдинку фанати Севільї лютували у соцмережах, сприйнявши жест Васкеса за неповагу, повідомляє Marca. Контракт 31-річного хавбека з андалусійцями завершується влітку, і продовжувати його клуб не збирається. Васкес справді тримає образу, але причина відмови від пов'язки інша. Півзахисник пояснив, що Гомес вивів команду капітаном і повинен залишатися ним до фінального свистка.

Додамо, Васкес виступає за Севілью з літа 2016 року і є одним з головних ветеранів нинішнього складу.

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