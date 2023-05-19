Лига конференций, 1/2 финала

АЗ – Вест Хэм – 0:1 (первый матч – 1:2)

Гол: Форналс, 90+4

Базель – Фиорентина – 1:2 (первый матч – 2:1)

Голы: Амдуни, 55 – Гонсалес, 35, 72

Вест Хэм в первом полуфинале Лиги конференций оформил камбэк с АЗ, Базель вырвал сенсационную победу у Фиорентины

Вест Хэм на выезде минимально одолел АЗ. Учитывая победу лондонцев в первом матче, нидерландцы делали все возможное и невозможное, чтобы забить и уравнять шансы на проход в финал. Несмотря на сверхусилия и вопиющее преимущество, аалкмарцам так и не удалось забить.

"Молотки" же могли облегчить себе жизнь еще в середине первого тайма, если бы Пакета был немного точнее (Лукас попал в штангу). Победу экс-команде Андрея Ярмоленко принес гол Форналса на четвертой добавленной минуте. Кто станет соперником лондонцев в финале, узнаем чуть позже – в параллельном матче дополнительное время.

Фиорентина, которая неожиданно проиграла домашний поединок Базелю, вынуждена была на выезде идти вперед с первых минут. Гости владели существенным преимуществом во всех компонентах игры, но создать реальную угрозу у ворот швейцарцев длительное время не удавалось. В середине тайма должен был забивать Гонсалес, но после поперечной передачи с близкого расстояния пробил головой мимо левой стойки. А уже через четыре минуты его вторая попытка увенчалась успехом: очередной навес (на этот раз с углового) и результативное замыкание головой мимо кипера. Чуть позже Бонавентура завершал передачу от Додо, расстреливая Марвина Хица – тот чудом среагировал и отвел угрозу.

После перерыва Базель сравнял: Амдуни получил передачу из центра поля, накрутил защитника во вратарской и точно пробил с острого угла. В середине второго тайма Гонсалес оформил дубль, добив мяч после отскока с близкого расстояния. Ни одна из команд не смогла найти аргументов, чтобы получить преимущество в основное время и судьба второго полуфиналиста решалась в овертаймах.

Напомним, финал Лиги конфренций состоится в среду, 7 июня.

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