Байер не сумел поразить ворота Ромы в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Первый матч завершился спокойной победой "волков". Рома забила только раз, но полностью нейтрализовала соперника. У Байера не было пространства для быстрых атак, а в обычном режиме римляне успевали перекрывать все коридоры, сохраняя компактность.

Рома минимально одолела Байер и приблизилась к финалу Лиги Европы – Моуринью засушил все идеи Хаби Алонсо

Жозе Моуринью не изменил состав на ответный матч, а вот Хаби Алонсо добавил креатива в центре поля (Демирбай), резкости на фланге (Баккер) и мускулов на острие (Азмун). Байер заиграл гораздо мощнее – мяч ходил быстрее, больше футболистов поддерживали атаки.

Неделю назад Леверкузен нанес 10 ударов за 90 минут, сегодня – 12 ударов уже в первом тайме. Демирбай постоянно проверял голкипера дальними выстрелами, а Вирц круто разбирался в условиях ограниченного пространства и создавал моменты партнерам.

Хозяевам удалось закрыть Рому возле штрафной. Гости сидели в низком блоке, играли на отбой и считанные разы перешли центр поля (1 удар). А когда перешли – получили острейшую атаку на собственные ворота. Диаби воспользовался свободной зоной, получил пас на ход от Вирца и пробил в перекладину.

После перерыва Рома на время стабилизировала ситуацию на поле. Моментов римляне не создавали, но хотя бы отвели игру от собственных ворот. Через минут 20 Байер снова установил тотальное доминирование и продолжил искать пути к воротам Патрисиу. Португальцу пришлось тянуть очередной удар Демирбая.

Демирбай постоянно доставлял мяч в штрафную. Лучший шанс спасти Леверкузен имел Азмун – форвард с выгодной позиции пробил мимо штанги. А попытку Фримпонга заблокировали защитники. В итоге ни один из 20 ударов Байера не достиг цели. Гости откровенно тянули время и выстояли.

Рома вышла в финал Лиги Европы. Титульный матч состоится 31 мая в Будапеште. Жозе Моуринью может во втором подряд сезоне взять еврокубок – в прошлом году "Особенный" привел Рому к победе в Лиге конференций.