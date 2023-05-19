У четвер відбулись матчі-відповіді 1/2 фіналу третього за силою євротурніру. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 1/2 фіналу

АЗ – Вест Хем – 0:1 (перший матч – 1:2)

Гол: Форналс, 90+4

Базель – Фіорентина – 1:3 (перший матч – 2:1)

Голи: Амдуні, 55 – Гонсалес, 35, 72, Барак, 120+9

Вест Хем у першому півфіналі Ліги конференцій оформив камбек з АЗ, Базель вирвав сенсаційну перемогу у Фіорентини

Вест Хем на виїзді мінімально здолав АЗ. Зважаючи на перемогу лондонців у першому матчі, нідерландці робили все можливе і неможливе, аби забити і зрівняти шанси на прохід у фінал. Попри надзусилля і кричущу перевагу, аалкмарцям так і не вдалось забити.

"Молотки" ж могли полегшити собі життя ще в середині першого тайму, якби Пакета був трішки точнішим (Лукас влучив у стійку). Перемогу екс-команді Андрія Ярмоленка приніс гол Форналса на четвертій доданій хвилині.

Фіорентина, яка несподівано програла домашній поєдинок Базелю, змушена була на виїзді йти вперед з перших хвилин. Гості володіли суттєвою перевагою у всіх компонентах гри, але створити реальну загрозу біля воріт швейцарців тривалий час не вдавалось. В середині тайму мав забивати Гонсалес, але після поперечної передачі з близької відстані пробив головою повз ліву стійку. А вже за чотири хвилини його друга спроба увінчалась успіхом: черговий навіс (цього разу з кутового) і результативне замикання головою повз кіпера. За трохи Бонавентура завершував передачу від Додо, розстрілюючи Марвіна Хіца – той дивом зреагував і відвів загрозу.

По перерві Базель зрівняв: Амдуні отримав передачу з центру поля, накрутив захисника у воротарському і влучно пробив з гострого кута. В середині другого тайму Гонсалес оформив дубль, добивши м'яч після відскоку з близької відстані. Жодна з команда не змогла знайти аргументів, аби здобути перевагу в основний час і доля другого півфіналіста вирішувалась в овертаймах.

На початку другої п'ятнадцятихвилинки матчу було призупинено через інцидент на трибунах – одному з уболівальників стало погано. Обидві команди мали шанс забити вирішальний гол, але фортуна посміхнулась італійцям, які, заради справедливості, до цього змарнували з десяток стовідсоткових нагод. Героєм став Бірагі. Йовіч міг добивати суперника, але, вийшовши сам на сам, влучив у стійку.

Таким чином, у фіналі, який відбудеться 7 червня у Празі, зустрінуться Фіорентина та Вест Хем.

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