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Вест Хэм – Уотфорд: Ярмоленко начнёт матч АПЛ со скамейки запасных

21:07 - Читати українською
Вест Хэм – Уотфорд: Ярмоленко начнёт матч АПЛ со скамейки запасных
Вест Хэм – Уотфорд: Ярмоленко начнёт матч АПЛ со скамейки запасных

Вест Хэм в рамках 36-го тура АПЛ принимает Уотфорд. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию встречи – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 36-го тура АПЛ Вест Хэм – Уотфорд начнётся в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-видеотрансляция встречи доступна на "Setanta Sports" и в этой новости, также "Футбол 24" проведёт текстовый онлайн поединка. Андрей Ярмоленко начнёт встречу со скамейки запасных.

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Стартовые составы

Вест Хэм:

Уотфорд:

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Теги
Англия Уотфорд Уотфорд Вест Хэм Вест Хэм Андрей Андрей Ярмоленко Вест Хэм - Уотфорд
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