Вест Хем – Уотфорд: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ

Вест Хем в рамках 36-го туру АПЛ приймає Уотфорд. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 36-го туру АПЛ Вест Хем – Уотфорд розпочався о 22:00 за київським часом. Онлайн-відеотрансляція зустрічі доступна на "Setanta Sports" і в цій новині, також "Футбол 24" проводить текстовий онлайн поєдинку. Андрій Ярмоленко розпочав зустріч з лави запасних.

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Стартові склади

Вест Хем:

Уотфорд: