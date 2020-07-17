toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД ВЕСТ ХЕМ - УОТФОРД

Вест Хем – Уотфорд: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ

21:50 - Читать на русском
Вест Хем – Уотфорд: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ
Вест Хем – Уотфорд: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ

Вест Хем в рамках 36-го туру АПЛ приймає Уотфорд. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

6’ Майкл Антоніо
10’ Томаш Соучек
 
6’ Майкл Антоніо
10’ Томаш Соучек

Матч 36-го туру АПЛ Вест Хем – Уотфорд розпочався о 22:00 за київським часом. Онлайн-відеотрансляція зустрічі доступна на "Setanta Sports" і в цій новині, також "Футбол 24" проводить текстовий онлайн поєдинку. Андрій Ярмоленко розпочав зустріч з лави запасних.

Ярмоленко став гравцем Вест Хема рівно 2 роки тому – відео найкращих голів українця в АПЛ

Стартові склади

Вест Хем:

Уотфорд:

blog_ava
"Рівень гри Барселони заслабкий навіть для Ла Ліги": Мессі натякнув на необхідність змін після програного чемпіонства
10:10
6374
Теги
Головне Англія Уотфорд Уотфорд Вест Хем Вест Хем Андрій Андрій Ярмоленко Вест Хем - Уотфорд
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
45
хв
Верона
18:15
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук