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Пеллегрини обеспокоен травмой Ярмоленко – тренер прокомментировал инцидент

20 октября 20:23 880 Читати українською
Пеллегрини обеспокоен травмой Ярмоленко – тренер прокомментировал инцидент
Мануэль Пеллегрини / Фото Alex Livesey

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини остался разочарованным обидным поражением от Тоттенхэма (0:1), а также прокомментировал травму Андрея Ярмоленко.

"Конечно, недоволен результатами команды. Последние два поражения мы могли перевести в ничьи.

Считаю, что с Тоттенхэмом мы сыграли очень хорошие 90 минут. Они создали один шанс и воспользовались им, а мы упустили наши возможности. В течение второго тайма мы доминировали и владели мячом на половине поля соперника.

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Травма Ярмоленко? Я не хочу делать преждевременных выводов. Лучше дождаться завтрашнего вердикта врачей. Ситуация неприятная, так как на данный момент у нас есть пять поврежденных игроков, а четверо из них – полузащитники, тяжелое положение", – цитирует Пеллегрини официальный сайт клуба.

Напомним, Ярмоленко получил травму на 40-й минуте матча, украинец не смог продолжить поединок и покинул поле на носилках.

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Вест Хэм - Тоттенхэм: Суббота 20 октября 2018

Вест Хэм
Матч окончен
0 : 1
Тоттенхэм
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Теги
Англия Вест Хэм Вест Хэм Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Мануэль Пеллегрини Мануэль Пеллегрини Вест Хэм - Тоттенхэм
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