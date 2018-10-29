Пеллегрини обеспокоен травмой Ярмоленко – тренер прокомментировал инцидент

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини остался разочарованным обидным поражением от Тоттенхэма (0:1), а также прокомментировал травму Андрея Ярмоленко.

"Конечно, недоволен результатами команды. Последние два поражения мы могли перевести в ничьи.

Считаю, что с Тоттенхэмом мы сыграли очень хорошие 90 минут. Они создали один шанс и воспользовались им, а мы упустили наши возможности. В течение второго тайма мы доминировали и владели мячом на половине поля соперника.

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Травма Ярмоленко? Я не хочу делать преждевременных выводов. Лучше дождаться завтрашнего вердикта врачей. Ситуация неприятная, так как на данный момент у нас есть пять поврежденных игроков, а четверо из них – полузащитники, тяжелое положение", – цитирует Пеллегрини официальный сайт клуба.

Напомним, Ярмоленко получил травму на 40-й минуте матча, украинец не смог продолжить поединок и покинул поле на носилках.

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