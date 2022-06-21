Бывший клуб Андрея Ярмоленко понял, что вести дела с российскими клубами очень невыгодно.

Прошлым летом лондонцы оформили переход Николы Влашича из московского ЦСКА. За этот трансфер Вест Хэм заплатил 30 млн евро, но инвестиции себя не оправдали.

Вест Хэм подписал защитника за 30 миллионов евро – первый летний трансфер лондонцев

Теперь "молотки" активно пытаются избавиться от 24-летнего атакующего полузащитника. По информации Football Italia, в подписании Влашича заинтересован Торино. Правда, проблемой могут стать требования Вест Хэма, который стремится нивелировать свой провал и просит за хорвата 27 млн ​​евро.

К слову, в прошлом сезоне Никола Влашич 36 раз появлялся на поле в матчах за Вест Хэм, но только один поединок отыграл полностью. Суммарно во всех турнирах в активе хорвата 1 гол и две результативные передачи.

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