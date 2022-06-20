Защитник сборной Марокко после удачных выступлений за Ренн перебрался в Вест Хэм, передает пресс-служба "молотков" .

"Я слышал, что его можно подписать бесплатно": английский журналист предложил Ярмоленко Вест Хэму

С лондонским клубом 26-летний Агерд подписал контракт на пять лет и выбрал 27 номер. По неофициальной информации, Вест Хэм заплатил французам 30 миллионов евро, также предусмотрены бонусы.

Давид Мойес рад приветствовать Наифа в столице Великобритании. "Мы следили за его прогрессом определенное время и я очень доволен, что его подписали. Он – прекрасное усиление нашей защиты. Поражен характером Агерда и его отношением к делу", – заявил наставник.

Заметим, футболку Ренна защитник одевал с лета 2020-го, перейдя из Дижона. В прошлой кампании провел 40 поединков, отличился четырьмя голами и тремя ассистами.