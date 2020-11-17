Вест Хэм пытается подписать форварда Реала
18:47 - Читати українською
Нападающий Реала Мариано Диас имеет шанс попробовать свои силы в АПЛ.
Лондонский Вест Хэм активно интересуется нападающим Реала Мариано Диасом, сообщает Defensa Central.
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"Молотобойцы" уже направили запрос в Мадрид относительно возможного трансфера 27-летнего доминиканца. Действующий контракт форварда с королевским клубом рассчитан до лета 2023-го. Портал transfermarkt оценивает Мариано в 12 млн евро.
В прошлом сезоне Ла Лиги Диас провел 5 матчей, в которых отметился голом.
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