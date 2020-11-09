Карантинний футбол нагадує каруселі, а сенсаційні результати все частіше переважають над здоровим глуздом. Після контроверсійного "класичного" тріумфу Зізу пробачили і Кадіс, і Шахтар, і низку ірраціональних кадрових рішень, які давно не працюють. Зрештою "бланкос" продовжили успішну серію складною перемогою у Лізі чемпіонів, дотиснувши вдома міланський Інтер, але старі болячки нікуди не поділись – Мадрид знову жахливо оборонявся. Депресивна і списана багатьма Валенсія швиденько опустила на землю обітовану тих, хто називав Реал фаворитом. Ба більше, іспанська преса буквально розриває французького фахівця за невдалі експерименти на Местальї. "Мадрид лежить в руїнах", – пише Marca. Натомість валенсійська газета SuperDeporte дозволяє собі відверте кепкування. Обкладинка свіжого номера не потребує пояснень – нічого зайвого, лише емоції.

Валенсія знищила Реал завдяки трьом пенальті та автоголу: (не)заслужений розгром, історичний матч і кінець Марсело

Успішні протистояння з Барсою або Інтером – звичайнісіньке окозамилювання, ілюзія обману, адже глобальних змін досі не видно. Нещодавні перемоги "бланкос" – наче вирвані з контексту, не зовсім приємного для Зізу та його підопічних. Аби знайти причину історичного фіаско на Местальї (з трьома справедливими пенальті) необхідно комплексно аналізувати гру в обороні, яка виявилась запорукою 34-го чемпіонства після весняного локдауну. Реал майже не пропускав, а Куртуа заслужено отримав "трофей Самора" (25 пропущених м'ячів). З далекого 2008-го Мадрид не міг похвалитись найсильнішою обороною, коли ще легендарний Касільяс визнавався найкращим кіпером Ла Ліги. Утім від показників минулого сезону не залишилось і сліду. "Руїна", про яку розповідають мадридські ЗМІ – це, насамперед, провальний захист чинного чемпіона.

Termino con el tema ridículo del árbitro:



- Primer penalti: manos CLARÍSIMAS DE LUCAS.



- Repetición: Lucas pisa CLARAMENTE el área.



- Tercer penalti: PATADÓN CLARO DE MARCELO.



- Cuarto penalti: Sergio Ramos jugando al voleibol.



CONCLUSIÓN:



TODOS LOS PENALTIS SON CLAROS. pic.twitter.com/AZsckEyClo — Don Shelby (@DonShelby_) November 9, 2020

Рамос і компанія пропускають вже 7 матчів поспіль, катастрофа в ЛЧ (7 пропущених у 3-х матчах) продовжується на внутрішній арені (14 за 8 стартових турів). Мадридці отримують в середньому 1,45 м'яча за гру – найгірший результат в епоху Зідана-тренера, який не бачив настільки жахливих цифр з перших місяців після звільнення Соларі. І це ми ще не враховуємо карколомних сейвів Куртуа, який регулярно рятує свою команду від серйозніших неприємностей. Взяти хоча б матч проти "кажанів", коли бельгієць витягнув мертвий удар молодого Лі Канг Іна. В 11-ти останніх поєдинках сезону 2019/20 Реал пропустив лише 7 м'ячів, а за стільки ж на старті поточної кампанії – 16. Різниця відчутна, погодьтесь.

Real Madrid's defenders today:

‍♂️ Vazquez conceded a penalty

‍♂️ Varane scored an own goal

‍♂️ Marcelo conceded a penalty

‍♂️ Ramos conceded a penalty pic.twitter.com/M6xZdhO5W2 — Goal (@goal) November 8, 2020

Найбільше дивує те, що попри грандіозні проблеми з обороною Зізу продовжує гратись у великого стратега. AS називає невиправдану ротацію захисників суїцидом, мовляв француз досі живе минулим, хоча так званого "Мадриду Б" давно не існує. Поява Марсело у стартовому складі найчастіше асоціюється з провалом, але тренер чомусь вперто дозує ігровий час феноменального атлета Менді, який здатен пробігати цілі марафони. Фактор бразильського латераля – одна із основних причин валенсійської ганьби, з цією думкою погоджуються провідні експерти Іспанії. "Він люб'язно дарує суперникам вільні зони, привозить пенальті... і все одно отримує шанс", – зазначає Marca. Якщо говорити про друге пришестя Зізу, то з Марсело на полі мадридці володіють доволі скромним відсотком перемог (57%), а без нього – шанси на успіх автоматично зростають (69%).

El Real Madrid en la segunda etapa de Zidane en sus 57 partidos de La Liga:



CON MARCELO (28 partidos): 16 victorias (57%), 3 empates y NUEVE derrotas (32%).



SIN MARCELO (29 partidos): 20 victorias (69%), 9 empates y CERO derrotas (0%). pic.twitter.com/OwyyW2b5vi — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 8, 2020

Звісно, спустити усіх собак на одного виконавця було б щонайменше несправедливо, адже зірковий дует Рамос-Варан також регулярно лажає. Бог футбольної статистики MisterChip звертає увагу на дитячу помилку капітана, який зіграв рукою у власному карному: "Cерхіо фантастично допомагає попереду, утім не варто закривати очі на його фейли. Той пенальті є результатом елементарної неуважності. Будь-яка атака розпочинається з оборони, не має порядку у захисних редутах – страждає уся команда". Мадрид забиває у середньому 1,91 гола за гру, мізерна цифра, якщо порівнювати з аналогічним відрізком минулого року (2,5). Тим паче відсоток тріумфів невблаганно знижується на другому етапі Зізу – з 63% до 54%.

Фактично Мадрид повертається туди, де перебував у березні 2019-го після відходу Соларі – з розібраною командою і обуреними футболістами. У роздягальні з'являється щораз більше невдоволених кадровими пертурбаціями тренера, пише Marca. Зізу далеко не вперше "жонглює" гравцями, втрачаючи очки на рівному місці, тому багатьом не сподобалась "рокіровка" Менді та Крооса на Местальї. З одного боку – колектив підтримує наставника, який виграв три ЛЧ поспіль, а з іншого – засуджує не завжди обґрунтовану ротацію. Цікаво, що дружина Іско – Сара Саламо – отримує жахливі образи (див. нижче) через паскудну форму свого чоловіка. Мовляв саме вона зруйнувала кар'єру талановитого плеймейкера, який зухвало критикував Зідана під час Класіко.

En España no hay machismo. pic.twitter.com/PSmjlJWUMJ — Sara Sálamo (@SaraSalamo) November 8, 2020

Прихильники "бланкос" наразі сумніваються у доцільності радикальних рішень на рівні керівництва, хоча саме Зізу посів останнє місце (17) у традиційному опитуванні Marca за підсумками валенсійського вояжу. А ось шанований багатьма Жозеп Педрерол у авторській програмі "Jugones" не телеканалі La Sexta відкрито заявляє про необхідність запрошення нового тренера, мовляв Зідан заплутався у власних ідеях: позбувся Регілона, Хамеса і Бейла, особисто запрошував Йовіча, якого сам же ігнорує, програв на Местальї політичним складом. "Почеттіно не може чекати на Мадрид вічно", – завершує емоційний спіч медійник №1 в Іспанії. Крім цього, місцева преса спекулює іменами Рауля, Аллегрі, Льова, Блана і навіть Марселіно, який зі скандалом покидав Валенсію. Зізу начебто має 15 днів, аби зробити правильні висновки. Після міжнародної паузи вирішуватиметься його доля.

"Pochettino no puede estar esperando al Madrid toda la vida".



? El EDITORIAL MÁS DURO de @jpedrerol sobre ZIDANE en #JUGONES. pic.twitter.com/tAEn7GnLRq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 9, 2020

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