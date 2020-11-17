Нападник Реала Маріано Діас має шанс спробувати свої сили в АПЛ.

Лондонський Вест Хем активно цікавиться нападником Реала Маріано Діасом, повідомляє Defensa Central.

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"Молотобійці" вже надіслали запит у Мадрид щодо можливого трансферу 27-річного домініканця. Чинний контракт форварда з королівським клубом розрахований до літа 2023-го. Портал transfermarkt оцінює Маріано в 12 млн євро.

У минулому сезоні Ла Ліги Діас провів 5 матчів, в яких відзначився голом.

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