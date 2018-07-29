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Вест Хэм продолжает борьбу за Виду, в гонку включился Монако

16:23 84 Читати українською
Вест Хэм продолжает борьбу за Виду, в гонку включился Монако
Андрей Ярмоленко и Домагой Вида / Фото ФК Динамо

Хорватский центрбэк Бешикташа Домагой Вида продолжает возглавлять шорт-листы европейских клубов.

Команда Андрея Ярмоленко Вест Хэм и французский Монако пытаются подписать экс-динамовца Домагоя Виду, сообщает Fanatik.

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По информации издания, лондонский клуб предложил Бешикташу 22 млн евро за защитника, однако предложение было отклонено турецким клубом. В свою очередь Монако готов отдать 30 млн евро за хорвата.

Наставник "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини хочет видеть вице-чемпиона мира в своей команде, поэтому Вест Хэм планирует сделать повторную попытку, предложив также около 30 млн евро.

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Англия Вест Хэм Вест Хэм Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Домагой Вида Домагой Вида Бешикташ Бешикташ Монако Монако
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