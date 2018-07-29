Ярмоленко против Ипсвича: взаимодействие на фланге, контакт с Уилширом и споры фанатов в духе "кто лучше?"

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко накануне провел третий контрольный поединок в составе Вест Хэма и помог лондонцам одолеть Ипсвич (2:1).
Украинец сыграл 64 минут за "молотков" и собрал противоречивые отзывы о своей игре. По версии части фанатов Вест Хэма, Ярмоленко должен быть в старте команды в матче 1-го тура нового сезона АПЛ против Ливерпуля. Другие же считают, что Майкл Антонио будет лучшим вариантом для Мануэля Пеллегрини. Если боссы лондонцев не продадут 28-летнего англичанина, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, то бывшему вингеру киевского Динамо и Боруссии Д придется изрядно попотеть, чтобы забронировать за собой место в основе.
Уже на старте поединка Андрей Ярмоленко принял участие в результативной атаке Вест Хэма. Вингер начал выпад длинной передачей вперед на Уилштра, затем подхватил мяч после потери "молотками" контроля над ним и в присущей для себя манере бросил в прорыв по правому флангу Фредерикса. Райану осталось только точно навесить в штрафную, где уже караулил Фелипе Андерсон – 1:0.
Еще один интересный эпизод с участием украинца произошел на 30-й минуте. Уилшир накрутил нескольких защитников и отдал на Ярмоленко, а Андрей внешней стороной стопы классно выполнил навес в район вратарской. Правда, партнеры такого замысла вингера не поняли и в нужный момент в нужном месте не появились.
Последний раз украинский атакующий хавбек напомнил о себе в конце первого тайма. Джек Уилшир, который, очевидно, собирается стать лидером Вест Хэма, бросил Ярмолу в прорыв, но тот удачно пробить так и не сумел, но зато заработал угловой. В конце концов, "молотки" одержали победу над Ипсвичем. Но победный мяч подопечные Пеллегрини забили тогда, когда украинец уже покинул поле. Ярмоленко на 64-й минуте заменил черногорец Хакшабанович.
На данный момент украинец лучше всего взаимодействует с Фредериксом – еще одним летним новичком, который будет выбором "номер один" для Пеллегрини на правом фланге обороны, а также Уилширом – вероятно ключевым исполнителем в тактических построениях чилийца на чужой половине поля.
После поединка в английском сегменте твиттера разгорелась дискуссия касательно уровня игры Андрея Ярмоленко и его конкурента за место в старте – Майкла Антонио:
"В данный момент я вижу, что Антонио лучше Ярмоленко", – написал пользователь под ником Gone for a Burton.
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Состав Вест Хэма: Фабиански – Фредерикс, Бальбуэна (Диоп, 71), Огбонна, Масуаку (Сабалета, 71) – Обианг (Райс, 71), Куяте (Нобл, 46), Ярмоленко (Хакшабанович, 64), Уилшир (Снодграс, 46), Фелипе Андерсон (Мартинес, 64) – Арнаутович (Каллен, 81)