Ярмоленко против Ипсвича: взаимодействие на фланге, контакт с Уилширом и споры фанатов в духе "кто лучше?"

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко накануне провел третий контрольный поединок в составе Вест Хэма и помог лондонцам одолеть Ипсвич (2:1).

Украинец сыграл 64 минут за "молотков" и собрал противоречивые отзывы о своей игре. По версии части фанатов Вест Хэма, Ярмоленко должен быть в старте команды в матче 1-го тура нового сезона АПЛ против Ливерпуля. Другие же считают, что Майкл Антонио будет лучшим вариантом для Мануэля Пеллегрини. Если боссы лондонцев не продадут 28-летнего англичанина, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, то бывшему вингеру киевского Динамо и Боруссии Д придется изрядно попотеть, чтобы забронировать за собой место в основе.

Уже на старте поединка Андрей Ярмоленко принял участие в результативной атаке Вест Хэма. Вингер начал выпад длинной передачей вперед на Уилштра, затем подхватил мяч после потери "молотками" контроля над ним и в присущей для себя манере бросил в прорыв по правому флангу Фредерикса. Райану осталось только точно навесить в штрафную, где уже караулил Фелипе Андерсон – 1:0.

Еще один интересный эпизод с участием украинца произошел на 30-й минуте. Уилшир накрутил нескольких защитников и отдал на Ярмоленко, а Андрей внешней стороной стопы классно выполнил навес в район вратарской. Правда, партнеры такого замысла вингера не поняли и в нужный момент в нужном месте не появились.

Последний раз украинский атакующий хавбек напомнил о себе в конце первого тайма. Джек Уилшир, который, очевидно, собирается стать лидером Вест Хэма, бросил Ярмолу в прорыв, но тот удачно пробить так и не сумел, но зато заработал угловой. В конце концов, "молотки" одержали победу над Ипсвичем. Но победный мяч подопечные Пеллегрини забили тогда, когда украинец уже покинул поле. Ярмоленко на 64-й минуте заменил черногорец Хакшабанович.

На данный момент украинец лучше всего взаимодействует с Фредериксом – еще одним летним новичком, который будет выбором "номер один" для Пеллегрини на правом фланге обороны, а также Уилширом – вероятно ключевым исполнителем в тактических построениях чилийца на чужой половине поля.

После поединка в английском сегменте твиттера разгорелась дискуссия касательно уровня игры Андрея Ярмоленко и его конкурента за место в старте – Майкла Антонио:

I've just seen that apparently Antonio is better than Yarmolenko as well, like seriously what drugs do these lot take before they watch a game — Gone for a Burton (@rpburton) 29 липня 2018 р.

"В данный момент я вижу, что Антонио лучше Ярмоленко", – написал пользователь под ником Gone for a Burton.

It doesn’t matter what they’ve done in the past tho. I like Antonio but yarmolenko will suit the style pellegrini will want to play. You have to think about what’s best for the team not just who you prefer as a player — Luke Tap (@LukeTap11) 28 липня 2018 р. "Неважно, кто как играл в прошлом. Мне нравится Антонио, но Ярмоленко подходит под стиль, в котором хочет играть Пеллегрини. Вы должны думать о том, что будет лучше для команды, независимо от того, какому игроку симпатизируете", – сказал Luke Tap. Anderson and Masuaku down the left/Yarmolenko and Fredericks down the right is really mouth watering stuff — Jack (@Jvckist) 28 липня 2018 р. "Андерсон и Масуаку слева, Ярмоленко и Фредерикс справа – действительно аппетитное блюдо", – подытожил в кулинарных терминах американский фанат Вест Хэма.

People saying Antonio should start over Yarmolenko? pic.twitter.com/jONbSNTQQE — ΔИDY (@FelipeAndyson) 28 липня 2018 р. "Когда кто-то говорит, что Антонио должен быть в старте вместо Ярмоленко".

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Состав Вест Хэма: Фабиански – Фредерикс, Бальбуэна (Диоп, 71), Огбонна, Масуаку (Сабалета, 71) – Обианг (Райс, 71), Куяте (Нобл, 46), Ярмоленко (Хакшабанович, 64), Уилшир (Снодграс, 46), Фелипе Андерсон (Мартинес, 64) – Арнаутович (Каллен, 81)