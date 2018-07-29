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Вест Хем продовжує боротьбу за Віду, до перегонів долучився Монако

16:23 350 Читать на русском
Вест Хем продовжує боротьбу за Віду, до перегонів долучився Монако
Андрій Ярмоленко та Домагой Віда / Фото ФК Динамо

Хорватський центрбек Бешикташа Домагой Віда продовжує очолювати шорт-листи європейських клубів.

Команда Андрія Ярмоленка Вест Хем та французький Монако намагаються підписати екс-динамівця Домагоя Віду, повідомляє Fanatik.

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За інформацією видання, лондонський клуб запропонував Бешикташу 22 млн євро за захисника, проте пропозиція була відхилена турецьким клубом. Натомість Монако готовий віддати 30 млн євро за хорвата.

Наставник "молотобійців" Мануель Пеллегріні хоче бачити віце-чемпіона світу в своїй команді, тому Вест Хем планує зробити повторну спробу, запропонувавши також близько 30 млн євро.

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Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Домагой Віда Домагой Віда Вест Хем Вест Хем Бешикташ Бешикташ Монако Монако
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