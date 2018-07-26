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Вида согласовал с Ливерпулем условия контракта, – СМИ

14:30 106 Читати українською
Вида согласовал с Ливерпулем условия контракта, – СМИ
Домагой Вида / Фото ФК Динамо

Защитник сборной Хорватии и Бешикташа Домагой Вида все ближе к переходу в Ливерпуль.

Представители Ливерпуля продолжают вести переговоры по трансферу защитника Бешикташа Домагоя Виды, сообщает A Spor.

По информации издания, 29-летний хорват уже согласовал контракт с руководством "мерсисайдцев" по схеме 2+1.

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Осталось согласовать только сумму трансфера. Турецкий клуб требует за игрока 25 млн евро, хотя рассчитывал выручить за игрока не менее 35 млн.

Вида перешел в Бешикташ зимой этого года в качестве свободного агента. До этого он 5 лет провел в киевском Динамо.

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Бешикташ Бешикташ Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Домагой Вида Домагой Вида
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